24 марта 2026, 13:33

Платные автомобильные дороги в Московской области в 2026 году окончательно закрепились в статусе ключевого элемента транспортной инфраструктуры региона. Они обеспечивают высокую скорость передвижения и разгружают перегруженные бесплатные магистрали, однако требуют дополнительных затрат со стороны водителей. Схема расположения платных трасс Подмосковья, актуальные тарифы с учётом индексации, действующие способы оплаты, а также правила проезда и размеры штрафов за нарушения — в материале «Радио 1».





Содержание Платные дороги Московской области на карте Тарифы платных трасс Подмосковья в 2026 году Как оплачивать платные дороги в Московской области Правила и льготы для платных дорог в Подмосковье Штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

Платные дороги Московской области на карте

М-11 «Нева» (участок Москва — Солнечногорск, направление на Санкт-Петербург);

М-4 «Дон» (южное направление);

М-1 «Беларусь» (включая платный обход Одинцово);

ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога);

М-12 «Восток» (участок в направлении Казани);

Северный обход Одинцово;

проспект Багратиона;

Мытищинская хорда;

МСД (Московский скоростной диаметр, частично платный).

Карта платных дорог МО (фото: Яндекс карты)

Тарифы платных трасс Подмосковья в 2026 году

МСД (Московский скоростной диаметр)

около 117 рублей за участок в часы пик;

до 950 рублей за транзитный проезд;

взимание платы осуществляется только в будние дни в периоды с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Проспект Багратиона

690 рублей — базовый тариф;

около 490 рублей — при использовании транспондера;

проезд осуществляется круглосуточно.

Северный обход Одинцово

280 рублей — в будние дни;

360 рублей — в выходные дни;

М-11 «Нева» (Москва — аэропорт Шереметьево)

460 рублей — дневной тариф;

около 100 рублей — ночной тариф (с 01:00 до 06:00).

М-11 «Нева» (Москва — Солнечногорск)

ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога)

от 41 до 72 рублей за один участок;

около 2 381 рубля — полный круг;

около 2 023 рублей — при оплате с использованием транспондера.

Мытищинская хорда

М-4 «Дон» (участок 21–93 км)

280 рублей — с понедельника по четверг;

360 рублей — с пятницы по воскресенье и в праздничные дни.

М-1 «Беларусь» (участок обхода Одинцово)

М-12 «Восток» (Москва — Электроугли)

Как оплачивать платные дороги в Московской области

Транспондер

снижение стоимости проезда до 15–30% от базового тарифа;

отсутствие необходимости останавливаться на пунктах оплаты;

возможность использования на всех платных дорогах Российской Федерации.

Система «Свободный поток» (Free Flow)

через официальный сайт оператора дороги;

посредством портала государственных услуг;

с использованием банковских приложений и платёжных сервисов.

Оплата наличными и банковскими картами

при въезде водитель получает талон;

при выезде производится оплата наличными средствами или банковской картой.

Правила и льготы для платных дорог в Подмосковье

Штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам