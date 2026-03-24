Штраф 5 000 рублей и скидка 30%: что нужно знать о платных дорогах Московской области в 2026 году?
Платные автомобильные дороги в Московской области в 2026 году окончательно закрепились в статусе ключевого элемента транспортной инфраструктуры региона. Они обеспечивают высокую скорость передвижения и разгружают перегруженные бесплатные магистрали, однако требуют дополнительных затрат со стороны водителей. Схема расположения платных трасс Подмосковья, актуальные тарифы с учётом индексации, действующие способы оплаты, а также правила проезда и размеры штрафов за нарушения — в материале «Радио 1».
Платные дороги Московской области на картеСеть платных автомобильных дорог Московской области формирует систему радиальных и кольцевых маршрутов, обеспечивающих выезд из столицы и транзитное движение в обход неё.
К основным платным трассам региона относятся:
- М-11 «Нева» (участок Москва — Солнечногорск, направление на Санкт-Петербург);
- М-4 «Дон» (южное направление);
- М-1 «Беларусь» (включая платный обход Одинцово);
- ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога);
- М-12 «Восток» (участок в направлении Казани);
- Северный обход Одинцово;
- проспект Багратиона;
- Мытищинская хорда;
- МСД (Московский скоростной диаметр, частично платный).
Тарифы платных трасс Подмосковья в 2026 годуС 2 марта 2026 года на основных платных автомобильных дорогах Московской области проведена плановая индексация тарифов. В среднем стоимость проезда увеличилась на 12,7%.
МСД (Московский скоростной диаметр)
- около 117 рублей за участок в часы пик;
- до 950 рублей за транзитный проезд;
- взимание платы осуществляется только в будние дни в периоды с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
Проспект Багратиона
- 690 рублей — базовый тариф;
- около 490 рублей — при использовании транспондера;
- проезд осуществляется круглосуточно.
Северный обход Одинцово
- 280 рублей — в будние дни;
- 360 рублей — в выходные дни;
М-11 «Нева» (Москва — аэропорт Шереметьево)
- 460 рублей — дневной тариф;
- около 100 рублей — ночной тариф (с 01:00 до 06:00).
М-11 «Нева» (Москва — Солнечногорск)
От 1 000 до 1 400 рублей. Окончательная стоимость определяется временем суток и днём недели.
ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога)
- от 41 до 72 рублей за один участок;
- около 2 381 рубля — полный круг;
- около 2 023 рублей — при оплате с использованием транспондера.
Мытищинская хорда
Около 259 рублей за полный маршрут протяжённостью 16 км. Применяется система «Свободный поток» без пунктов оплаты.
М-4 «Дон» (участок 21–93 км)
- 280 рублей — с понедельника по четверг;
- 360 рублей — с пятницы по воскресенье и в праздничные дни.
М-1 «Беларусь» (участок обхода Одинцово)
От 200 до 450 рублей в зависимости от условий проезда.
М-12 «Восток» (Москва — Электроугли)
От 150 до 290 рублей за участок протяжённостью около 42 км. Следует учитывать, что итоговая стоимость проезда зависит от времени суток, дня недели и выбранного способа оплаты. Использование транспондера позволяет существенно снизить расходы.
Как оплачивать платные дороги в Московской областиНа территории Подмосковья действуют три основных способа оплаты проезда по платным автомобильным дорогам.
Транспондер
Транспондер представляет собой электронное устройство, устанавливаемое на лобовое стекло автомобиля, которое обеспечивает автоматическое списание средств при проезде через пункты взимания платы.
Преимущества использования:
- снижение стоимости проезда до 15–30% от базового тарифа;
- отсутствие необходимости останавливаться на пунктах оплаты;
- возможность использования на всех платных дорогах Российской Федерации.
Система «Свободный поток» (Free Flow)
На ряде трасс применяется безбарьерная система взимания платы, при которой проезд фиксируется автоматически с помощью камер.
Оплата должна быть произведена в течение 5 календарных дней после поездки следующими способами:
- через официальный сайт оператора дороги;
- посредством портала государственных услуг;
- с использованием банковских приложений и платёжных сервисов.
Оплата наличными и банковскими картами
На участках с традиционными пунктами взимания платы действует стандартная схема:
- при въезде водитель получает талон;
- при выезде производится оплата наличными средствами или банковской картой.
Правила и льготы для платных дорог в ПодмосковьеЗаконодательством предусмотрены категории транспортных средств, имеющие право на бесплатный или льготный проезд по платным дорогам. Право на полностью бесплатный проезд имеют автомобили экстренных служб, включая скорую помощь, пожарную охрану, полицию и МЧС, а также транспорт Вооруженных Сил, Росгвардии и ФСБ.
Кроме того, плата не взимается со школьных автобусов, транспорта для организованных групп детей и регулярного общественного транспорта. В качестве отдельной меры на некоторых участках, таких как М-11 и ЦКАД, проезд бесплатен для электромобилей.
Что касается льгот, то водители могут существенно экономить, приобретая абонементы на 15, 30 или 50 поездок, что снижает стоимость почти вдвое. Также действуют специальные ночные тарифы, например на трассе М-11 с часу до шести утра, и предоставляются дополнительные скидки при использовании транспондера.
Указанные меры направлены на стимулирование регулярного использования платной инфраструктуры и снижение нагрузки на бесплатные дороги.
Штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогамНесоблюдение установленного порядка оплаты проезда по платным дорогам квалифицируется как административное правонарушение.
В случае неоплаты проезда, особенно на участках с системой «Свободный поток», предусмотрены следующие последствия:
- размер штрафа для владельцев легковых автомобилей составляет от 2 500 до 5 000 рублей;
- фиксация нарушения осуществляется автоматически с использованием камер;
- информация о задолженности передаётся в государственные информационные системы в кратчайшие сроки.