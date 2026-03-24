Стартовал шестой сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ
О начале нового сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ объявил сопредседатель оргкомитета, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. В 2025 году премию посвятили Году единства народов России и Международному году добровольцев.
По словам Сергея Кириенко, участие в премии дает лидерам социальных инициатив возможности для развития, масштабирования проектов и профессионального роста. Он подчеркнул, что #МЫВМЕСТЕ — это общественное признание на высоком уровне для тех, кто сохраняет историческую память, помогает ветеранам, семьям участников СВО, людям в сложной жизненной ситуации, занимается решением социальных проблем и экологическими инициативами как в России, так и за ее пределами.
В национальном треке премии заявки принимаются от четырех категорий участников. Это личности — волонтеры и наставники, проекты и НКО, бизнес, а также территории — субъекты РФ, города, моногорода и муниципалитеты, развивающие добровольчество. Конкурс включает 12 номинаций, среди которых «Герои нашего времени», «Устойчивое будущее», «Поколение добра», «Код милосердия», «Страна возможностей» и другие. В международной части предусмотрели две номинации — «Код милосердия» и «Устойчивое будущее». Подать заявку могут как физические, так и юридические лица.
В новом сезоне есть ряд нововведений. Так, появилась специальная номинация «Сила единства», приуроченная к Году единства народов России. Она предназначается для проектов, направленных на укрепление общественного согласия, сохранение традиций и развитие взаимодействия между представителями разных культур. Кроме того, впервые при оценке заявок будет использоваться искусственный интеллект, как дополнительный инструмент для жюри, который поможет повысить объективность анализа, но не повлияет на итоговое решение экспертов.
Прием заявок идет до 24 мая на официальном сайте премии. Победителей наградят в декабре 2026 года в Москве в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
Московская область участвует в премии с 2021 года. За это время регион направил более 4,5 тысячи заявок. В финал вышли 33 проекта, 14 из них стали призерами. Премия проводится согласно национальному проекту «Молодежь и дети».
