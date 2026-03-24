Как продлить отпуск в мае и июне: простые советы для россиян
Управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова поделилась способами, как россияне могут увеличить свой отпуск в 2026 году. Об этом информирует «Лента.ру».
В мае можно взять отгулы между праздниками с 4 по 8 число. В этом случае получится отдохнуть 11 дней подряд — с 1 по 11 мая. Также с 9 по 17 мая, оформив отпуск с 12 по 15 число, можно провести девять дней на отдыхе.
В июне стоит рассмотреть вариант с 15 по 19 число. Это позволит не работать десять дней — с 12 по 21 июня. Аналогично, с 8 по 11 июня можно взять отпуск с 6 по 14 число и насладиться длительным отдыхом.
Согласно российскому трудовому кодексу, работники имеют право на дополнительные выходные, включая отгулы за работу в праздники, дни отдыха для доноров и родителей детей с инвалидностью. Поробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
