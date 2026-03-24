Экс-депутат Ганзя: ФНС получит расширенный доступ к переводам между физлицами
Экс-депутат Госдумы из Новосибирска Вера Ганзя пояснила, чем грозит законопроект о доступе ФНС к данным о переводах россиян.
Напомним, в Минфине предложили обязать Банк России передавать в ФНС информацию о россиянах, которые получают дополнительные доходы на свои карты от других физических лиц и при этом не платят с них налоги. Целью является выявление платежей по возмездным сделкам между физическими лицами.
«ФНС получит расширенный доступ к информации о переводах между физлицами. Суть закона — обмен информацией между ФНС и центробанком о любых переводах, кому, куда, на какие счета и карты переведены деньги. При любом подозрении — сразу проверка на предмет сокрытия доходов. Вот такая прозрачность будет», — пояснила Ганзя в разговоре с Om1 Новосибирск.
Так, чтобы перевести некую сумму, особенно крупную, родственникам или кому-то в качестве подарка, будет лучше это сделать через оформление доверенности для банка, чтобы карту не заблокировали, уточнила бывший депутат.