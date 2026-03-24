Экс-депутат Ганзя: ФНС получит расширенный доступ к переводам между физлицами

24 марта 2026, 12:21

Фото: iStock/alexialex

Экс-депутат Госдумы из Новосибирска Вера Ганзя пояснила, чем грозит законопроект о доступе ФНС к данным о переводах россиян.





Напомним, в Минфине предложили обязать Банк России передавать в ФНС информацию о россиянах, которые получают дополнительные доходы на свои карты от других физических лиц и при этом не платят с них налоги. Целью является выявление платежей по возмездным сделкам между физическими лицами.





«ФНС получит расширенный доступ к информации о переводах между физлицами. Суть закона — обмен информацией между ФНС и центробанком о любых переводах, кому, куда, на какие счета и карты переведены деньги. При любом подозрении — сразу проверка на предмет сокрытия доходов. Вот такая прозрачность будет», — пояснила Ганзя в разговоре с Om1 Новосибирск.