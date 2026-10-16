«Штрафы и уголовная ответственность»: Адвокат обозначила три сценария чёрного списка Самойловой

16 октября 2026, 16:33

Адвокат Ярмуш: после черного списка Самойлову может ждать уголовная отвественность

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова на три года попала в чёрный список Федеральной налоговой службы — речь идёт о дисквалификации, которая наступила после выездной проверки косметической компании Sammy Beauty. Налоговая инспекция установила, что компания, в которой Самойловой принадлежит 50% доли, не находится по юридическому адресу, заявленному в налоговую. Это нарушение, за которое предусмотрена административная ответственность.





Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» заявила, что дисквалификация Оксаны Самойловой создаёт целый спектр рисков для бьюти-бизнеса, в котором она участвует.





«Первый и наиболее очевидный — обжалование решения налоговой инспекции в суде. То есть здесь нужно или обжаловать решение налоговой инспекции в суде и снимать дисквалификацию, считая, что была какая-то ошибка, или, например, доказывать, что адрес юридического лица не был внесён в налоговый орган. То есть оспаривать решение, но подчиняться нужно до того момента, пока суд сам не снимет все уже в установленном законом порядке», — сказала она.

«Может наступить и уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом. Таким образом, чёрный список — это не просто формальность, а комплекс проблем, которые затрагивают репутацию, финансы и юридическую безопасность бизнеса», — отметила Ярмуш.