Работа над треками за решёткой и залог: адвокат Navai рассказала о его жизни в СИЗО
Рэпер Navai, который сейчас находится под стражей в Казахстане, продолжает заниматься творчеством даже в непростой ситуации. Как рассказала его адвокат Рена Керимова, артист уже приступил к работе над новыми музыкальными композициями, несмотря на пребывание в следственном изоляторе. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам защитницы, сейчас Navai находится в СИЗО Тараза. Она отметила, что музыкант чувствует себя хорошо и не жалуется на условия содержания. При этом адвокат не стала сообщать подробности о том, как именно организована работа рэпера над новыми треками и когда они могут быть представлены слушателям.
Защита артиста намерена продолжить добиваться изменения меры пресечения. На следующей неделе адвокаты планируют обжаловать решение о двухмесячном аресте и ходатайствовать об освобождении Navai под залог. Размер возможного залога пока не определён или не раскрывается.
Как уточнила Рена Керимова, рэперу вменяют только одну статью — о контрабанде наркотических средств. Пока дело остаётся на стадии разбирательства, защита рассчитывает оспорить арест и добиться для музыканта возможности находиться на свободе до дальнейшего рассмотрения дела.
Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Navai, судя по словам адвоката, не оставляет музыку и продолжает работать над новым материалом. Сможет ли защита добиться освобождения под залог и когда появятся подробности о дальнейшей судьбе дела, станет известно позднее.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России