Работа над треками за решёткой и залог: адвокат Navai рассказала о его жизни в СИЗО

16 октября 2026, 14:34

Рэпер Navai пишет новые песни в казахстанском СИЗО

Navai (Фото: Instagram* / @navaib)

Рэпер Navai, который сейчас находится под стражей в Казахстане, продолжает заниматься творчеством даже в непростой ситуации. Как рассказала его адвокат Рена Керимова, артист уже приступил к работе над новыми музыкальными композициями, несмотря на пребывание в следственном изоляторе. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».