Адвокат объяснил, нужно ли платить налоги с донатов

15 октября 2026, 07:22

Донаты без услуги обычно не требуют уплаты НДФЛ

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Налог с донатов зависит от сути перевода, а не от его названия, рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров. Добровольная финансовая поддержка от зрителя может не считаться налогооблагаемым доходом.