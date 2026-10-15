Адвокат объяснил, нужно ли платить налоги с донатов
Налог с донатов зависит от сути перевода, а не от его названия, рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров. Добровольная финансовая поддержка от зрителя может не считаться налогооблагаемым доходом.
В беседе с «Газетой.Ru» юрист пояснил: перевод от физлица без каких-либо условий и выгоды для отправителя обычно признают денежным подарком. Такие поступления, как правило, не нужно отражать в декларации и включать в базу по НДФЛ.
Ситуация меняется, если за донат автор предлагает конкретный результат. Речь может идти о платной консультации, рекламе, доступе к закрытым публикациям или выполнении просьбы подписчика. В этом случае деньги считают оплатой деятельности, поэтому получателю придется учитывать доход и платить налог.
Пивоваров обратил внимание на регулярность перечислений. Если автор постоянно получает средства за услуги или предоставляет преимущества в зависимости от суммы платежа, у налоговой могут возникнуть вопросы к формату работы. Тогда человеку стоит оформить статус самозанятого либо зарегистрировать ИП.
Таким образом, решающее значение имеет наличие встречного предоставления. Безвозмездная поддержка от физлица обычно не влечет налоговых обязательств, тогда как платеж за товар, контент или услугу требует иного подхода.
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