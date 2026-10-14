Адвокаты ответили, какой срок за наркотики может грозить рэперу Navai
Российские адвокаты Александр Хаминский и Александр Бенхин высказались о том, какой срок за наркотики может грозить рэперу Наваи Бакирову, известному как Navai. Об этом стало известно 14 октября.
Позиция Александра Хаминского
Хаминский в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ситуация крайне сложная. По его словам, полиция в любом случае установит, кому принадлежит барсетка, после чего владельцу предъявят обвинение по ст. 286 УК Казахстана.
Спикер предположил, что речь идет о марихуане. Он уточнил, что 2,5 грамма этого вещества считаются небольшим размером, и санкция за его перевозку через границу составляет до пяти лет лишения свободы или штраф в размере 21 млн тенге (около 4 млн рублей). Однако, если следы наркотика обнаружат на руках или одежде нескольких человек, это квалифицируют как контрабанду группой лиц по предварительному сговору, что грозит сроком от семи до 12 лет колонии.
Юрист подчеркнул, что в России за контрабанду предусмотрено такое же строгое наказание. По его словам, защита рэпера может просить о переводе в российскую колонию для отбывания срока.
Хаминский напомнил, что в России подобное деяние наказывается по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ сроком от трех до семи лет, а за контрабанду группой лиц — от пяти до десяти лет. Он добавил, что в случае осуждения в Казахстане у Navai или его представителей есть гипотетическая возможность обратиться к властям республики с просьбой передать осужденного в Россию для исполнения приговора в российской колонии, но окончательные выводы можно будет делать только после появления официальной информации.
Позиция Александра Бенхина
Адвокат Александр Бенхин в комментарии NEWS.ru заявил, что российскому рэперу может грозить до пяти лет лишения свободы. По его словам, если речь идет о тяжелых наркотиках, наказание может увеличиться до 12 лет. Бенхин уточнил, что при базовом обвинении — небольшой объем для личного использования и легкие наркотики — грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Если же вещества тяжелые либо их большое количество, срок составит от семи до 12 лет.
Адвокат отметил, что КПП «Кордай» — очень известное место пересечения границы, там все в камерах, поэтому исключено, что наркотики могли подкинуть. В то же время он подчеркнул, что если впоследствии будет доказано, что запрещенные вещества не принадлежали певцу, а были подсунуты в багаж, у Navai есть все шансы на освобождение.
Бенхин также не исключил версии, что найденное в машине могло быть связано с водителем. По его мнению, если у Navai не найдут наркотики в крови и отпечатки пальцев на упаковке, то при очень хорошей защите и политической воле со стороны руководства Казахстана его могут простить или он отделается штрафом.
Адвокат добавил, что, согласно сообщениям СМИ, вещества нашли в машине, а значит, возможно, рэпер ехал на такси, чтобы попасть в аэропорт Алматы и вылететь в Астану на концерт. В таком случае это можно инкриминировать водителю, и тогда артиста могут освободить. В ближайшее время суд определит меру пресечения для рэпера.
Российского рэпера Наваи Бакирова (Navai) задержали на таможенном пункте пропуска «Кордай» на въезде в Казахстан 14 октября. Как сообщили в пресс-службе КПП, служебная собака по кличке Атлас обнаружила запрещенные вещества в автомобиле, в котором помимо музыканта находились еще три человека, включая водителя.
По данным таможни, около десяти граммов наркотиков нашли в борсетке менеджера артиста. Сам рэпер, по информации Baza, на допросе признался, что приобрел наркотики в Бишкеке. Сообщается, что Navai направлялся в Астану, где должен был выступить с концертом.
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