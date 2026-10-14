Адвокаты ответили, какой срок за наркотики может грозить рэперу Navai

14 октября 2026, 21:09

Юрист Хаминский: В Казахстане рэперу Navai грозит 12 лет тюрьмы

Наваи Бакиров (Фото: Instagram*/navaib)

Российские адвокаты Александр Хаминский и Александр Бенхин высказались о том, какой срок за наркотики может грозить рэперу Наваи Бакирову, известному как Navai. Об этом стало известно 14 октября.