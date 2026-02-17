«Штрафовать за сбор яблок»: Миколог раскритиковал закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье

17 февраля 2026, 11:23

Миколог Вишневский: закон о защите краснокнижных грибов нереализуем на практике

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

В Мособлдуму внесли законопроект о штрафах за сбор и продажу грибов из Красной книги. Новые правила могут вступить в силу уже 1 сентября.





Кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский в беседе с «Радио 1» заявил, что документ не только нереализуем на практике, но и вреден с научной точки зрения.





«Для реализации закона нужны специалисты, способные отличить редкий гриб от обычного двойника. Это требует серьёзной подготовки, оборудования, микроскопа и химической лаборатории», — сказал он.

«Авторы законопроекта механически перенесли методы защиты с растений и животных на грибы, что является грубой научной ошибкой. Те подходы по защите живых объектов, которые применимы к животным и растениям, совершенно неприменимы к грибам. Сбор грибов улучшает их жизнь. Когда издают закон о запрете сбора грибов для защиты вида — это всё равно, что издать закон о запрете сбора яблок для сохранения яблони. Это же глупо», — высказался Вишневский.

«Если грибник срывает плодовые тела, грибница лишается инструмента размножения и стремится компенсировать эту ситуацию. Она выпускает новые плодовые тела, и спор разлетается ещё больше. Чем чаще мы удаляем грибы, тем больше грибница их выдаёт. Где больше всего грибов? В окрестностях дачных посёлков, там, где их чаще всего собирают. Если уж защищать редкие виды, то сборщиков нужно не штрафовать, а премировать», — резюмировал собеседник.