Стало известно, что осенью ядовитых грибов в лесах Подмосковья становится меньше

14 октября 2025, 17:00

Миколог Вишневский: грибной сезон продлится до конца октября-середины ноября

Фото: iStock/DmyTo

Осенью в лесах Подмосковья становится меньше ядовитых грибов, что снижает риски смертельного отравления. Об этом рассказал миколог Михаил Вишневский.





Он отметил, что в текущем году в лесах столичного региона было много грибов, начиная с мая. Грибной сезон, по словам эксперта, продолжится до конца октября или даже середины ноября.





«Осенью ядовитых грибов в подмосковных и московских лесах становится меньше, что сокращает риск смертельного отравления. За исключением строчка осеннего, ядовитых грибов в столичном регионе не найти. Но он выглядит довольно специфично, поэтому перепутать его со съедобным видом невозможно», — пояснил Вишневский в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Я бы сказал, что "грибной бум" в Московском регионе подходит к концу. Сейчас идет остаток волны осенних опят. Появились различные вешенки, еще где-то есть остатки польского гриба, местами — рядовка фиолетовая», — уточнил миколог.