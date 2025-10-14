Стало известно, что осенью ядовитых грибов в лесах Подмосковья становится меньше
Миколог Вишневский: грибной сезон продлится до конца октября-середины ноября
Осенью в лесах Подмосковья становится меньше ядовитых грибов, что снижает риски смертельного отравления. Об этом рассказал миколог Михаил Вишневский.
Он отметил, что в текущем году в лесах столичного региона было много грибов, начиная с мая. Грибной сезон, по словам эксперта, продолжится до конца октября или даже середины ноября.
«Осенью ядовитых грибов в подмосковных и московских лесах становится меньше, что сокращает риск смертельного отравления. За исключением строчка осеннего, ядовитых грибов в столичном регионе не найти. Но он выглядит довольно специфично, поэтому перепутать его со съедобным видом невозможно», — пояснил Вишневский в разговоре с «Вечерней Москвой».
Специалист уточнил, что у гриба складчатая шляпка коричневого цвета.
В лесах Подмосковья и Москвы также растут ложные грибы, добавил эксперт. Однако они не опасны для человека, тем не менее отличаются по вкусу, например, ложные лисички или ложный белый горчак.
В свою очередь эксперт по грибам, миколог Максим Дьяков рассказал «Москве 24», что в Московском регионе начали появляться зимние грибы.
«Я бы сказал, что "грибной бум" в Московском регионе подходит к концу. Сейчас идет остаток волны осенних опят. Появились различные вешенки, еще где-то есть остатки польского гриба, местами — рядовка фиолетовая», — уточнил миколог.
Дьяков добавил, что фламмулины растут на стыке осени и зимы на лиственных деревьях.
При этом он предупредил, что собирать стоит только те грибы, в которых человек уверен, а начинающим грибникам лучше ходить в лес со специалистом.