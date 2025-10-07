Шуба vs искусственный мех: Стало известно, что будет в тренде этой зимой

07 октября 2025, 10:10

Стилист Скороходова: в моде зимы 2025-2026 натуральный мех

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

С приближением холодов актуальным становится вопрос верхней одежды. На волне интереса к русскому стилю многие задаются вопросом: что же выбрать — традиционную шубу или модный искусственный мех?





Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» четко разделила понятия натурального и искусственного меха с точки зрения моды.





«Натуральный мех сегодня — недешёвое удовольствие, однако нужно понимать, что мы воспитаны в российской культуре, поэтому шубы из натурального меха из нашего ДНК никуда не уйдут», — сказала она.

«Искусственный мех сейчас — это проходящая история, которая последние несколько лет полыхала... Но сейчас она уже отходит на второй план», — объяснила эксперт.

«Если шубка из искусственного меха устарела, то, наверное, стоит ее уже перевезти в разряд поездок на дачу. Потому что там есть строгий регламент, какие фасоны и сценарии истории актуальны», — отметила стилист.