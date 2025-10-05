Цвет гроба «Тиффани» вместо чёрного: молодёжь меняет подход к похоронам
У зумеров появился необычный тренд — яркие гробы и урны для праха. Молодое поколение всё чаще оформляет сценарии собственных или семейных похорон, делая ставку на креатив и символизм. Один из главных запросов — использование любимых цветов вместо классических тёмных тонов.
Как рассказали представители ритуального бизнеса изданию Mash, за последний год спрос на нестандартные изделия резко вырос. Молодые клиенты выбирают яркие оттенки для прощания с близкими, подчёркивая индивидуальность и настроение, которое человек оставил после себя.
Производители уже подстроились под вкусы аудитории: теперь в похоронных бюро доступны изделия в цветах «Тиффани», сиреневом, розовом и даже в новом персиковом — в духе последней модели iPhone 17. Стоимость таких «дизайнерских» гробов или урн начинается от 35 тысяч рублей.
