Цвет гроба «Тиффани» вместо чёрного: молодёжь меняет подход к похоронам

05 октября 2025, 12:04

Зумеры выбирают гробы в цвет телефона — тренд на яркие похороны набирает обороты

Фото: Istock / TexasJewell

У зумеров появился необычный тренд — яркие гробы и урны для праха. Молодое поколение всё чаще оформляет сценарии собственных или семейных похорон, делая ставку на креатив и символизм. Один из главных запросов — использование любимых цветов вместо классических тёмных тонов.