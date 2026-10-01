«Мужской фактор — в половине случаев»: Врач развеяла главный миф о бесплодии
Врач Гвоздикова: при бесплодии обследование нужно начинать обоим партнёрам
Гинеколог и репродуктолог Татьяна Гвоздикова рассказала, что при бесплодии обследование не стоит начинать только с женщины.
В беседе с «Известиями» врач заявила, что на первый приём к репродуктологу нужно приходить обоим партнёрам.
«Обследование мужчины всегда, без исключения, надо начинать, когда пара впервые обращается к врачу с бесплодием. Доля мужского фактора сейчас составляет примерно 50%, и откладывать диагностику нет оснований», — сказала гинеколог.Гвоздикова отметила, что ждать год перед обращением к врачу стоит не всем. Такой срок подходит, если женщине меньше 35 лет, партнёры регулярно живут половой жизнью без контрацепции и не имеют заболеваний, которые мешают зачатию. После 35 лет обратиться к специалисту рекомендуется через полгода.
По словам репродуктолога, первым исследованием для мужчины становится спермограмма. Она оценивает объём эякулята, количество сперматозоидов, их подвижность, жизнеспособность и морфологию. Перед анализом нужно воздерживаться от эякуляции от двух до семи дней, а материал нужно передать в лабораторию в течение часа.