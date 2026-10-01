«Мужской фактор — в половине случаев»: Врач развеяла главный миф о бесплодии

01 октября 2026, 12:17

Врач Гвоздикова: при бесплодии обследование нужно начинать обоим партнёрам

Фото: Istock/Vera_Petrunina

Гинеколог и репродуктолог Татьяна Гвоздикова рассказала, что при бесплодии обследование не стоит начинать только с женщины.





В беседе с «Известиями» врач заявила, что на первый приём к репродуктологу нужно приходить обоим партнёрам.

«Обследование мужчины всегда, без исключения, надо начинать, когда пара впервые обращается к врачу с бесплодием. Доля мужского фактора сейчас составляет примерно 50%, и откладывать диагностику нет оснований», — сказала гинеколог.