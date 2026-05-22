«Сыграть злую шутку»: Диетолог рассказал о необходимом питании во время ЕГЭ

22 мая 2026, 10:33

Диетолог Пристанский: на ЕГЭ не стоит брать безнатриевую и газированную воду

Сидящий в аудитории выпускник тратит колоссальное количество энергии. Мозг потребляет глюкозу с огромной скоростью, а стресс дополнительно сжигает ресурсы организма. Однако просто взять еду недостаточно — важно знать, как, когда и что именно есть, чтобы не навредить себе и не отвлечь других.





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что самый важный совет касается жидкости. Многие родители покупают минеральную воду, не глядя на этикетку, — и это может сыграть злую шутку.





«Вам нужна вода или чай с небольшим содержанием сахара и минералами. Но не безнатриевая вода! Если пить ее, будете бегать в туалет. Гидратация должна быть нормальной, но без лишних походов», — сказал он.

«Если говорить о перекусе, то очень классно подходят разнообразные драже — небольшая порция, без мусора, типа жевательных конфет. Это позволит быстрее получать сахар, так как на языке начинается уже усвоение. Мозг будет питаться. Ягоды малины или голубики — это наши природные суперфуды. Они не пахнут, их легко есть, они никому не помешают», — объяснил Пристанский.