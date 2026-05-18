Подмосковные спортивные проекты вышли в финал всероссийского конкурса

18 мая 2026, 12:16

Две инициативы, разработанные в Наро-Фоминском округе, вошли в число финалистов четвёртого сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Всего от Московской области на конкурс отправили 119 заявок. Двумя из 34 финалистов стали проекты из Наро-Фоминска «Плывём к чистоте» в номинации «Спортивный туризм» и «ДвижОК» в номинации «Корпоративный спорт».





«Участникам стартов «Плывём к чистоте» предлагается сплавляться по водным маршрутам, одновременно очищая природные территории от мусора. А проект «ДвижОК» направлен на развитие корпоративного спорта и формирование здоровой среды в коллективах», — говорится в сообщении.