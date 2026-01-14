Сильвестров день 15 января: почему нельзя ссориться, брать в долг и грустить, народные приметы
Каждый год 15 января православные христиане отмечают день святого Сильвестра, который жил в Риме в IV веке. Этот праздник в народе называют Сильвестровым днем или Куриным праздником. О традициях, запретах и народных приметах читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятой Сильвестр I, папа Римский, появился на свет в Риме в христианской семье. В юности он остался без отца и оказался под опекой матери. Его воспитанием занимался пресвитер Квирин, который дал ему хорошее образование и привил любовь к служению людям. Когда мальчик стал взрослым, он открыл свой дом для странников, где кормил их и предоставлял ночлег. Во время гонений императора Диоклетиана в его жилище нашел укрытие епископ Тимофей, который тайно проповедовал среди язычников.
Когда власти поймали Тимофея и казнили, Сильвестр с риском для себя похоронил его. За это его арестовали и отправили в тюрьму. Несмотря на страдания, он не отказался от веры и вскоре был освобожден после смерти градоначальника Тарквиния. Около тридцати лет Сильвестр стал частью клира Римской Церкви, сначала как диакон, а затем как пресвитер. После смерти папы его избрали епископом Рима. На этом посту он провел более 20 лет и требовал от духовенства соблюдения высоких моральных стандартов, не позволяя смешивать служение с мирскими делами.
Мужчина возглавлял церковь в важный период, когда христианам наконец разрешили открыто исповедовать свою веру. Люди уважали его, он ушел из жизни в глубокой старости в 335 году. С его именем связана интересная легенда о морском чудовище Левиафане. Говорят, что святой смог «заковать» этого змея в морских глубинах, тем самым защитив мир от бедствий. Это сделало Сильвестра символом порядка и защиты для многих верующих.
Традиции дняНа Руси Сильвестров день отмечали в середине Святок — особого зимнего времени, когда, по поверьям, нечистая сила проявлялась особенно активно. 15 января становился днем, когда люди уделяли внимание защите от темных сил. Его также называли Куриным днем или Куриным праздником. Все эти названия подчеркивали главное — заботу о домашней птице. Считалось, что святой Сильвестр охраняет кур и благополучие двора.
Утром хозяева отправлялись в сараи и птичники. Они тщательно убирали курятники, выносили старый мусор и застилали пол свежей соломой. Мужчины занимались ремонтом, а женщины следили за чистотой. Птиц кормили лучшим зерном, иногда специально приберегая его к этому дню. Верили, что такой «пир» для кур обеспечит хорошую плодовитость и здоровый выводок на весь год. Не забывали и обереги для пернатых. В Сильвестров день мужчины делали и развешивали в курятниках камни с отверстиями, называя их «куриными богами». Они защищали от кикимор, которые могли душить птиц ночью. Также окуривали помещения смолой и травами, чтобы прогнать болезни и нечисть. В домах тоже тщательно убирали. Подметали полы, мыли углы и избавлялись от старых вещей, связанных с ссорами и неудачами. Стены окропляли святой водой, а на дверях рисовали кресты мелом для защиты.
Куриный день считался семейным праздником. Его проводили в кругу родных. Рождественский пост уже закончился, поэтому хозяйки готовили обильный стол: запекали буженину, делали колбасы, жарили блины и пекли пироги с разными начинками. Считалось, что чем разнообразнее угощение 15 января, тем удачнее будет год в делах и хозяйстве. За трапезой обсуждали планы, делились новостями и благодарили за все хорошее. Особое внимание уделяли хлебу, испеченному в этот день. Его считали оберегом дома. Первую корочку могли хранить дольше обычного или делить между членами семьи для укрепления здоровья и согласия.
Народные запретыНа Руси в это время любое необдуманное действие могло негативно сказаться на доме, хозяйстве и здоровье семьи. Важно было заботиться о домашней птице, поэтому в Сильвестров день не стоило есть куриное мясо и яйца. Люди верили, что, «обидев» кур в их праздник, можно навлечь болезни и убытки. Кроме того, не следовало кричать на птиц или обращаться с ними грубо. Это могло лишить семью защиты святого.
Вот еще несколько вещей, которые лучше не делать 15 января:
- Нельзя ссориться с близкими и ругаться. Злые слова могут остаться в доме и вызвать болезни или конфликты;
- Нельзя брать деньги в долг или одалживать крупные суммы. Считалось, что это уводит удачу и приносит убытки;
- Нельзя проводить день в одиночестве. Одинокие люди легче поддаются влиянию злых сил, поэтому старались быть с родными;
- Нельзя предаваться мрачным мыслям и грусти. Постоянные негативные мысли открывают двери неприятностям.
Так что в этот день лучше держать позитивный настрой и заботиться о своих близких.
ПриметыСильвестров день — это не только «куриный» праздник, но и важная дата для наблюдений за природой. Крестьяне пытались понять, какой будет оставшаяся зима и когда ждать оттепели, глядя на погоду и поведение птиц. Если день ясный и морозный, значит, год будет урожайным с холодной зимой и теплым летом. Оттепель и рыхлый снег предвещают раннюю и мягкую весну. Если сороки крутятся вокруг двора и громко стрекочут, стоит готовиться к вьюге и сильному ветру. Когда куры высоко забираются на насест и жмутся друг к другу, это знак ночных заморозков. А если петух кричит громче обычного, можно ждать потепления и солнечного дня.
Особое внимание в Сильвестров день уделяли «луковому гаданию на погоду». Для этого брали 12 луковиц — по числу месяцев в году. Их очищали, раскладывали в ряд и насыпали в каждую щепотку соли. На ночь ставили миску с луком ближе к печи, а утром смотрели на результат. Если соль на луковице сильно намокла, месяц будет дождливым. Сухая соль предвещает ясную погоду, а чуть влажная — переменчивый месяц. Так просто и наглядно крестьяне определяли, чего ждать от зимы и весны.