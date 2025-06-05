Симеонов день 6 июня: почему нельзя стирать и как отвести от себя ненастья, народные приметы
6 июня в народном календаре отмечается Симеонов день, также известный как Шиповников день. Дата приурочена к памяти Симеона Столпника с Дивной горы, жившего в VI веке. Традиции и запреты этого праздника сохранились в фольклоре и до наших дней. О том, что можно и нельзя делать в торжество, расскажет «Радио 1».
Кто такой Симеон Столпник: житиеСимеон родился в конце IV века в селе Сисан, на территории современной Турции. С юности он стремился к духовной жизни: уже в 18 лет стал монахом, приняв строгий постриг. Аскетизм Симеона был настолько суров, что даже другие монахи были потрясены и просили настоятеля монастыря изгнать его.
Некоторое время Симеон провёл в уединении, живя в пещере, а затем выбрал необычную форму духовного подвига — он поселился на вершине столпа, возвышавшегося сначала на 4 метра, а позже достигавшего 45. Там он молился, проповедовал и принимал паломников — среди них были и простые люди, и византийские императоры. После смерти Симеона на месте его столпа возвели монастырь.
Народные традиции и шиповник как символ летаСимеонов день в народной культуре тесно связан с цветением шиповника. Считалось, что именно с этого момента наступает настоящее лето. В народе говорили: «Шиповник цветет — румянец года ведет». Его лепестки использовали для приготовления целебных настоев, умываний для молодости и даже для создания меда.
В этот день начинались так называемые «зелёные Святки» — время, когда дома украшали свежими ветками и цветами. Особое внимание уделялось берёзам и шиповнику. Считалось, что радость, веселье и добрые песни отгоняют нечистую силу, а слёзы и ссоры — напротив, притягивают беду.
Легенда о своборином деревеШиповник в народе называли «свобориным деревом». С его цветением связана трагическая легенда с Кубани. По преданию, казачка, влюблённая в другого, отказала атаману, которого поддерживали её родители. Чтобы избежать навязанного брака, девушка бежала в лес и погибла. На месте её гибели вырос куст шиповника с особенно красивыми цветами. Попытавшись сорвать их, атаман поранился о появившиеся вдруг шипы — так природа дала понять, что прощения ему не будет.
Что можно делать 6 июня
- Умываться росой с лепестков шиповника — для молодости и красоты;
- проводить день в радости и веселье, особенно с детьми;
- украшать дом свежей зеленью и цветами, особенно шиповником;
- заниматься творчеством — вышивкой, лепкой, рисованием;
- возвращать долги, чтобы привлечь финансовое благополучие;
- собирать шиповник — делать это разрешалось только знахаркам;
- наблюдать за природой — по приметам судили о грядущей погоде и урожае.
Что нельзя делать 6 июня
- Ломать кусты шиповника — это могло привести к болезням и потерям;
- брать или давать деньги в долг — день считался «неудачным» для финансовых операций;
- плакать и грустить — считалось, что негативные эмоции влекут за собой несчастья;
- ссориться или злиться — в этот день особенно важно избегать конфликтов;
- заниматься тяжёлой домашней работой, особенно стиркой и уборкой;
- купаться в водоёмах — в народе верили, что русалки могут утащить на дно;
- ставить вазы с цветами в доме — считалось, что это может повлиять на семейные отношения.
Народные приметы на Симеонов день
- Шиповник в полном цвету — в доме будет достаток.
- цветут калина, земляника и шиповник — к урожаю грибов;
- громкое кваканье лягушек вечером — к хорошей погоде;
- нет росы утром — к дождю, обильная роса — к ветру;
- туман с утра — к «грибному году»;
- аромат трав усилился — возможны осадки;
- закрылись цветы шиповника, одуванчиков, фиалок — к дождю;
- солнечный след на восходе — ждите ненастья.