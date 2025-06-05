05 июня 2025, 13:21

Фото: istockphoto / Alexlukin

6 июня в народном календаре отмечается Симеонов день, также известный как Шиповников день. Дата приурочена к памяти Симеона Столпника с Дивной горы, жившего в VI веке. Традиции и запреты этого праздника сохранились в фольклоре и до наших дней. О том, что можно и нельзя делать в торжество, расскажет «Радио 1».





Содержание Кто такой Симеон Столпник: житие Народные традиции и шиповник как символ лета Легенда о своборином дереве Что можно делать 6 июня Что нельзя делать 6 июня Народные приметы на Симеонов день

Кто такой Симеон Столпник: житие

Народные традиции и шиповник как символ лета

Фото: istockphoto / ST-art



Легенда о своборином дереве

Что можно делать 6 июня

Умываться росой с лепестков шиповника — для молодости и красоты;

проводить день в радости и веселье, особенно с детьми;

украшать дом свежей зеленью и цветами, особенно шиповником;

заниматься творчеством — вышивкой, лепкой, рисованием;

возвращать долги, чтобы привлечь финансовое благополучие;

собирать шиповник — делать это разрешалось только знахаркам;

наблюдать за природой — по приметам судили о грядущей погоде и урожае.

Что нельзя делать 6 июня

Ломать кусты шиповника — это могло привести к болезням и потерям;

брать или давать деньги в долг — день считался «неудачным» для финансовых операций;

плакать и грустить — считалось, что негативные эмоции влекут за собой несчастья;

ссориться или злиться — в этот день особенно важно избегать конфликтов;

заниматься тяжёлой домашней работой, особенно стиркой и уборкой;

купаться в водоёмах — в народе верили, что русалки могут утащить на дно;

ставить вазы с цветами в доме — считалось, что это может повлиять на семейные отношения.

Народные приметы на Симеонов день