В Петербурге открылась выставка «Время служить Отечеству»

05 июня 2025, 11:46

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге 5 июня открылась выставка «Время служить Отечеству», где организаторы смогли представить собирательный образ офицера российской армии. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Выставка проходит в штаб-квартире Русского географического общества. По словам заведующей Софьи Касым, она началась с часов.





«К нам обратился коллекционер с предложением устроить выставку его собрания императорских часов, то есть часов, которые члены царской семьи кому-то когда-то дарили. Весной один из членов нашего общества Иван Ананьев предложил в честь 180-летия устроить выставку личных вещей военного министра времен Николая II Алексея Куропаткина, и тогда мы решили показать нечто большее — собирательный образ офицера российской армии», — рассказала Касым.