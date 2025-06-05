В Петербурге открылась выставка «Время служить Отечеству»
В Санкт-Петербурге 5 июня открылась выставка «Время служить Отечеству», где организаторы смогли представить собирательный образ офицера российской армии. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Выставка проходит в штаб-квартире Русского географического общества. По словам заведующей Софьи Касым, она началась с часов.
«К нам обратился коллекционер с предложением устроить выставку его собрания императорских часов, то есть часов, которые члены царской семьи кому-то когда-то дарили. Весной один из членов нашего общества Иван Ананьев предложил в честь 180-летия устроить выставку личных вещей военного министра времен Николая II Алексея Куропаткина, и тогда мы решили показать нечто большее — собирательный образ офицера российской армии», — рассказала Касым.
Отмечается, что Куропаткин был неоднозначной личностью. Выставка рассказывает о нем как о военном, члене РГО и ученом.
Гостям выставки продемонстрируют парадный китель Алексея Куропаткина, его карманные часы, наградную икону, кинжал, фотоаппарат, семейные фотографии и другие личные вещи.
Посетить выставку «Время служить Отечеству» можно будет посетить до 31 августа в рамках других бесплатных мероприятий штаб-квартиры РГО. Вход свободный.
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