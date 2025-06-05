Синоптик рассказал, когда в Москве существенно похолодает

Синоптик Шувалов: во вторник в Москве сильно похолодает
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Первые летние дни в Москве выдались жаркими и знойными. Какая погода ждет горожан дальше?



Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что Москву ждут погодные качели.

«Африканской жару называть пока рано, но температура пойдет в рост, будет около +24, +26 градусов. В пятницу нас ждут кратковременные дожди при той же температуре и грозы. Это будет связано с прохождением размытого фронтального раздела. А в субботу и воскресенье уже +27, +29 градусов, в понедельник до +30, +32», — рассказал синоптик.

По его словам, на выходных, несмотря на высокую температуру, могут собираться грозы, но они будут локальными.

«Повсеместные грозы придут только после пика жары — во вторник. Там на полтора дня хороший грозовой фронт придет, после которого произойдет существенное понижение температуры — до +20», — поделился Шувалов.
Анастасия Панченко

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