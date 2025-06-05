В Кузбассе появилась «столовая для птиц»
В городе Белово Кемеровской области на Советской улице открылась неофициальная «столовая для птиц». Об этом пишет «Сiбдепо».
Сообщается, что необычная кормушка стилизована под уютное гнездо, сделана из канистры и украшена шишками, веточками.
«Надпись на кормушке приглашает крылатых гостей подкрепиться. Инициаторы проекта пока остаются неизвестными, но их творение уже вызвало одобрение среди горожан», — говорится в статье.
Вероятно, подобные кормушки теперь будут появляться и в других местах города.
Тем временем в Москве обитают птицы, занесенные в Красную книгу. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
«В природно-историческом парке «Москворецкий» нередко можно увидеть хохлатую чернеть, чомгу, лысуху – эти пернатые относятся к редким гнездящимся видам, они занесены в Красную книгу Москвы. В парках «Царицыно» и «Тушинский» встречается самый крупный дятел столичных природных территорий – желна», — говорится в материале.
При этом в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» обитают голуби, воробьи, утки, синицы, а также краснокнижные птицы, в частности, совы, синицы-ополовники, ястребы-тетеревятники.