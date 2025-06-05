В Кузбассе появилась «столовая для птиц»

05 июня 2025, 12:16

Фото: iStock/Koldunova_Anna

В городе Белово Кемеровской области на Советской улице открылась неофициальная «столовая для птиц». Об этом пишет «Сiбдепо».





Сообщается, что необычная кормушка стилизована под уютное гнездо, сделана из канистры и украшена шишками, веточками.





«Надпись на кормушке приглашает крылатых гостей подкрепиться. Инициаторы проекта пока остаются неизвестными, но их творение уже вызвало одобрение среди горожан», — говорится в статье.

«В природно-историческом парке «Москворецкий» нередко можно увидеть хохлатую чернеть, чомгу, лысуху – эти пернатые относятся к редким гнездящимся видам, они занесены в Красную книгу Москвы. В парках «Царицыно» и «Тушинский» встречается самый крупный дятел столичных природных территорий – желна», — говорится в материале.