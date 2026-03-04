«Символ материнства : Экскурсовод из Мытищ раскрыла секреты русской матрёшки

04 марта 2026, 18:10

Экскурсовод Шестакова: матрёшка — самый узнаваемый образ народного искусства

Фото: iStock/Andrey Rykov

В Мытищинской галерее искусств открылась выставка «Матрёшка — символ России», где собрано более 400 экспонатов со всей страны.





Экскурсовод Ирина Шестакова в беседе с «Радио 1» рассказала, что свой триумфальный путь по миру матрёшка начала ещё в начале XX века.





«Матрёшка — это, наверное, самый узнаваемый образ народного искусства в России. Во всём мире знает эту русскую красавицу. Путь Матрёшки начался с 1900 года с Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже, где она произвела фурор. И слава её живёт до сих пор», — поделилась специалист.

«В Нижегородской губернии сложился свой образ Матрёшки — это, например, Семёновская красавица с пышным букетом на фартуке. Она более стройная, чуть вытянутой формы. А также известна Полхов-Майданская матрёшка, она самая раскованная, более вытянутая, фигурка, головка маленькая. Там лицо изначально могли заменять крупные цветы. Есть ещё Вятская Матрёшка, „Северная сказка“, она голубоглазая и светловолосая», — поделилась Шестакова.

«Мне кажется, у всех в детстве была матрёшка, потому что это изначально и дидактический материал очень важный: дети изучают размеры. Но у нас на выставку приходят люди разного возраста.И взрослым, мне кажется, не менее интересно, чем детям», — резюмировала она.