В Московской области стартовал конкурс экологических проектов. Его проводит региональное Министерство экологии и природопользования, пригласив к участию общественные и волонтерские организации.
Основная цель конкурса — выявить наиболее перспективные и уже реализованные инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды и повышение качества жизни в регионе. К участию принимаются проекты, которые были реализованы в 2025 году.
Особое внимание организаторы предлагают уделить номинации «Эко-просвещение, социальные медиа и волонтерство». В этой категории могут участвовать проекты, направленные на поддержку общественных экологических инициатив и повышение уровня экологической культуры жителей Подмосковья.
Участие в конкурсе бесплатное. Прием заявок пройдет с 1 марта по 26 апреля 2026 года. Подробная информация о правилах участия и подаче заявок размещена на официальном сайте конкурса.
