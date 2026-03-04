В Лобне открылся центр по сборке оборудования для молочной промышленности

04 марта 2026, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Центр по сборке технологического оборудования для молочной промышленности и производителей напитков построила в Лобне компания «Упаковочные системы». Церемонию открытия посетили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Ранее оборудование, включая автоматы для розлива, пастеризаторы, мойки и пр., собирали за границей. Новый центр позволяет полностью локализовать производство.





«Упаковка, которую производят на этом предприятии, напрямую влияет на масштаб и качество пищевой промышленности, которой в и нашей стране, и в Московской области в частности, много. (…) Будем рады вашим дальнейшим успехам. Это важно для нас, для большого количества заводов, которые производят молоко, молочную продукцию, соки», — сказал Андрей Воробьёв.

«Президент поставил задачу повысить уровень технологичности наших отраслей. (…) Создана рабочая группа по реинжинирингу. И «Упаковочные системы» — это, наверное, одна из первых компаний, которая вошла в эту рабочую группу. Уровень локализации мы будем повышать не только в молочной, но и в других отраслях агропромышленного комплекса», — отметила Оксана Лут.