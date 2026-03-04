Гжельские мастера представят Подмосковье на выставке «Ладья»

04 марта 2026, 17:30

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Союз гжельских мастеров городского округа участвует в XXXIX выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия — 2026», которая проходит в Москве. До 8 марта площадкой события станет Гостиный двор, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.







Экспозиция объединит ведущие предприятия и ремесленные объединения страны, представляющие традиционные направления декоративно-прикладного искусства.



На стенде Московской области посетители увидят гжельский фарфор, а также другие знаковые промыслы региона — жостовскую роспись по металлу, павловопосадские платки, изделия предприятий Дулёва и Вербилок. Гостям предложат не только ознакомиться с авторскими работами мастеров, но и принять участие в мастер-классах по художественной резьбе, росписи матрёшек и лепке из глины.



Выставка станет возможностью приобрести оригинальные изделия ручной работы к Международному женскому дню.



Адрес проведения: Москва, Гостиный двор (ул. Ильинка, 4).

Режим работы:

5–7 марта — с 11:00 до 21:00;

8 марта — с 11:00 до 17:00.

Вход для посетителей свободный.