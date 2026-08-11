Гинеколог назвала причины ночных пробуждений в «час волка»

11 августа 2026, 18:57

Гинеколог Илюхина: причиной пробуждения в 3 часа ночи является дефицит железа

Фото: istockphoto/demaerre

Врач-гинеколог Татьяна Илюхина перечислила возможные медицинские причины ночных пробуждений в промежутке с трех до пяти часов утра, который в народе называют «часом волка». Информация есть в телеграм медика.