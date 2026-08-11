Гинеколог назвала причины ночных пробуждений в «час волка»
Врач-гинеколог Татьяна Илюхина перечислила возможные медицинские причины ночных пробуждений в промежутке с трех до пяти часов утра, который в народе называют «часом волка». Информация есть в телеграм медика.
По словам специалиста, в старину это время связывали с самым крепким сном, однако современная медицина выделяет ряд факторов, способных нарушить отдых в этот период. Среди них — дефицит железа в организме (даже при отсутствии анемии), синдром беспокойных ног, апноэ во сне, хронические болевые синдромы и частые ночные позывы к мочеиспусканию.
Кроме того, Илюхина предупредила, что провоцировать пробуждения могут некоторые лекарственные препараты: антидепрессанты, мочегонные средства, глюкокортикоиды и лекарства от астмы. Особое внимание врач обратила на женщин в период менопаузы. Если бессонница сопровождается приливами, ночной потливостью, учащенным сердцебиением и эмоциональной нестабильностью, высока вероятность связи этих симптомов с дефицитом эстрогенов, заключила врач.
Ранее врач назвал способные вызывать кашель и отеки лекарства от давления. Подробности в нашем материале.
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