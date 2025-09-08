Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приёма БАДов
Нутрициолог Леонова: БАДы стоит принимать только по назначению врача
БАДы при неправильном использовании могут негативно отразиться на здоровье. Об этом предупредила нутрициолог Галина Леонова.
Пищевая добавка является продуктом, содержащим необходимое количество питательного элемента.
«К таким элементам относятся витамины, минералы, аминокислоты, травы и растительные вещества, которые могут использоваться в дополнение к нашей диете», — рассказала Леонова в разговоре с RuNews24.ru.
По её словам, БАДы стоит покупать только по рекомендации врача, поскольку неправильный выбор может привести к ухудшению состояния здоровья и нежелательным последствиям. Эксперт уточнила, что многие добавки не являются безопасными и действительно эффективными.
Больше всего сомнений у специалистов вызывают БАДы для похудения, восстановления половой функции и наращивания мышечной массы. В них часто содержатся компоненты, угрожающие здоровью, уточнила Леонова.
Эксперт посоветовала выбирать добавки надёжных брендов с хорошей репутацией. При правильном использовании они могут улучшить состояние здоровья.