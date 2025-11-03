Синий бак вместо унитаза: Эколог дала рекомендации по утилизации средств гигиены

03 ноября 2025, 10:35

Эколог Гулимова: средства гигиены нужно отправлять в смешанные отходы

Фото: iStock/Olga Yastremska

Что делать с использованными средствами личной гигиены, если их нельзя смывать в канализацию? Куда выбрасывать ватные палочки, прокладки и другие предметы, чтобы минимизировать вред для экологии?





Эксперт по экологии и переработке вторсырья Валерия Гулимова в беседе с «Радио 1» заявила, что простого и однозначного ответа здесь нет, но базовый принцип таков: предметы личной гигиены должны отправляться в мусорное ведро, а не в канализацию.





«Здесь важно разделять два понятия: утилизация как простое «изъятие из оборота» и утилизация как переработка. В идеальном мире такие отходы должны перерабатываться, но на сегодняшний день с этим есть сложности. Технологии есть, возможности на предприятиях есть, но экономически это вообще не выгодно», — сказала она.

«Использованные средства гигиены нужно выбрасывать в контейнер для смешанных отходов (который часто маркируется синим цветом и предназначен для отправки на мусоросортировочные станции). Именно там есть шанс, что часть материалов будет извлечена для переработки», — объяснила Гулимова.