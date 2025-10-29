Митрополит Екатеринбургский назвал глупостью жесткие запреты на алкоголь
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) на церемонии награждения трезвых жителей Свердловской области заявил, что жесткие антиалкогольные запреты неэффективны. Об этом сообщает 66.RU.
По его представителя РПЦ, люди должны сами осознанно решать отказаться от спиртного, а простое закрытие магазинов и запреты торговле не приведут к трезвости.
Он подчеркнул, что в любых мерах важна разумная мера и мотивация: необходимо объяснять, почему сокращение точек продажи алкоголя полезно, чтобы сами жители пришли к выводу, что им не нужно большое количество алкомаркетов и винных отделов в магазинах рядом с домом.
