В плацкарте упразднили автоматическую покупку постельного белья
На сайте РЖД и в приложении «РЖД пассажирам» убрали функцию автоматической оплаты постельного белья при покупке билетов в плацкартные вагоны. Теперь эту опцию можно выбрать вручную. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании».
В компании сообщили, что с 1 сентября 2025 года при покупке билетов на внутренние поезда постельное белье больше не входит в стоимость. Теперь пассажиры должны приобретать его отдельно.
Ранее в плацкарте отметка о согласии на покупку белья проставлялась автоматически. Изменения внесены в соответствии с требованиями федерального закона.
Если пассажир не приобрел постельное белье при оформлении билета, но оно понадобилось в пути, его можно будет купить у проводника за отдельную плату, отметили в ФПК.
