В плацкарте упразднили автоматическую покупку постельного белья

29 октября 2025, 16:53

РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте

Фото: iStock/Anton_Sokolov

На сайте РЖД и в приложении «РЖД пассажирам» убрали функцию автоматической оплаты постельного белья при покупке билетов в плацкартные вагоны. Теперь эту опцию можно выбрать вручную. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании».