«Сыночки-корзиночки» отказываются взрослеть. Инфантильность – результат воспитания или личный выбор мужчины?
Феномен «сыночек-корзиночек» сегодня активно обсуждается в обществе и всё чаще становится поводом для споров о взрослении мужчин. Статистика и наблюдения психологов указывают на тревожную тенденцию, за которой скрываются куда более сложные процессы, чем кажется на первый взгляд.
Факты выглядят показательно: лишь 47% мужчин в возрасте 25–35 лет в России считают себя финансово состоятельными, 36% молодых мужчин продолжают жить с родителями после 25 лет, и только 41% мужчин до 30 лет рассматривают брак как желаемую форму отношений. В выпуске подкаста «Включи психолога» Студии Р1 психологи центра «ПряМой Диалог» Глеб Слобин и Наталия Щанкина связывают эти цифры с «эпидемией инфантильности», подчёркивая, что за сухой статистикой стоят глубинные психологические механизмы.
Когда процесс взросления не завершился
По словам специалистов, корень проблемы часто кроется в незавершённой сепарации — психологическом отделении от родителей. Речь идёт не только о физическом проживании отдельно, но и о внутреннем ощущении самостоятельности:
«Человек может не жить с мамой, но при этом этой психологической сепарации не произошло, и тогда мы будем наблюдать немножко другую картину».
Именно в таких случаях внешняя независимость не совпадает с внутренней готовностью принимать решения и отвечать за них.
Инфантильность и отказ от ответственности
Ключевой характеристикой инфантильности психологи называют нежелание брать на себя ответственность. Этот паттерн формируется ещё в детстве, когда родители, не договорившись между собой, создают у ребёнка ощущение, что «в любом случае всё будет сделано», и формируют историю, что «мне не нужно за это отвечать». В результате взрослый человек продолжает жить с установкой, что сложные вопросы всегда решит кто-то другой.
Почему важно не искать виноватых
При этом специалисты подчёркивают: разговор об инфантильности не должен превращаться в поиск виновных, особенно когда речь заходит о матерях.
«Включённая мать — это не говорит о том, что она делает что-то неправильно», – подчеркнули специалисты.
Ответственность за собственную жизнь во взрослом возрасте лежит уже не на родителях, а на самом человеке. Как напоминают психологи:
«Мы — те, кто может изменить то, что с нами сделали в детстве».
Шаги к взрослой позиции
Выход из инфантильной позиции начинается с осознания собственной роли. Важно сместить фокус с вопроса «кто виноват?» на понимание того, «какая роль у меня? Что я могу с этим сделать?». Неотъемлемой частью взросления становится готовность принимать последствия своих решений и признавать, что за каждым выбором следуют определённые результаты.
Отдельного внимания требует работа с личными границами. Речь идёт о выстраивании новых, взрослых отношений с родителями — с уважением к ним, но с правом самостоятельно принимать решения. Не менее значим и фактор страха: родителям, особенно матерям, важно «не бояться отпускать, в том числе сыновей, чтобы они набивали шишки».
Не ярлык, а сложный процесс
Феномен «сыночек-корзиночек» — это не просто модное определение, а сложный психологический симптом, уходящий корнями в особенности воспитания и незавершённое взросление. Зрелость начинается в тот момент, когда человек перестаёт объяснять свои трудности исключительно внешними причинами и находит в себе смелость менять то, что ему мешает. Путь к самостоятельности — это выбор и ежедневная практика ответственности за собственную жизнь, к которой можно прийти в любом возрасте.