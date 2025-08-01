Синоптик назвал идеальный день для шашлыков

01 августа 2025, 13:15

Синоптик Шувалов: идеальная погода для шашлыков будет в воскресенье

Фото: istockphoto/Iana Pronicheva

В Москве и области погода сменилась с солнечной на пасмурную и дождливую. Первые дни августа, судя по всему, не порадуют жителей солнцем.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в Москве ожидаются дожди.





«Погода пойдет через полосицу, то есть сегодня дождь, завтра и ночью дождь. В воскресенье без осадков: хороший солнечный день, по градусам примерно +26, +29», — рассказал он.

«На следующей неделе во вторник ожидаются серьезные осадки в Москве и Подмосковье, потому что циклон, который идет с юга, всегда обладает хорошими запасами влаги и может выдать местами до месячной нормы за сутки. Также будут грозы», — завершил Шувалов.