Врач назвала антирейтинг самых опасных напитков в жару

31 июля 2025, 11:59

Врач Демьяновская: употребление алкоголя в жару может сильно навредить здоровью

Фото: iStock/m-gucci

Алкогольные напитки являются опасными для употребления в жару. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.





В беседе с RT она рассказала, что алкоголь выработку гормона, который отвечает за удержание воды в организме. Из-за этого почки начинают выводить больше жидкости, что может привести к обезвоживанию.





«Увеличивается вероятность теплового удара, который без быстрой и правильной помощи может привести к серьёзным последствиям для здоровья», — отметила Демьяновская.