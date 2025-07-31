Врач назвала антирейтинг самых опасных напитков в жару
Врач Демьяновская: употребление алкоголя в жару может сильно навредить здоровью
Алкогольные напитки являются опасными для употребления в жару. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
В беседе с RT она рассказала, что алкоголь выработку гормона, который отвечает за удержание воды в организме. Из-за этого почки начинают выводить больше жидкости, что может привести к обезвоживанию.
«Увеличивается вероятность теплового удара, который без быстрой и правильной помощи может привести к серьёзным последствиям для здоровья», — отметила Демьяновская.
Врач напомнила, что сладкая газировка и фруктовые соки тоже не лучший выбор в жару. Эти напитки не утоляют жажду, а наоборот только усиливают ее.
Эксперт не советует употреблять в жаркую погоду чай и кофе. Все из-за наличия кофеина в напитках, который способствует повышению артериального давления и имеет мочегонный эффект. Данный факт тоже может привести к обезвоживанию организма.