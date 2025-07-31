Синоптик спрогнозировала душные ночи в Москве до конца недели
На этой неделе в Москве ожидается душная погода в ночное время. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
По словам Поздняковой, ночные температуры будут выше, чем в предыдущие дни, колеблясь от 15 до 20 градусов, а в центре столицы могут достигать 23 градусов. Сегодня ожидается самый жаркий день с температурой от 29 до 31 градуса. Также предсказывается формирование грозовых очагов и кратковременные дожди, при грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Синоптик добавила, что в выходные также возможны дожди и грозы. В субботу температура днем составит от 26 до 28 градусов, а ночью сохранится душная погода. В воскресенье ожидается облачная погода с аналогичными температурами, но ветер изменит направление на северо-западный.
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