Синоптик спрогнозировала душные ночи в Москве до конца недели

31 июля 2025, 12:12

Синоптик Позднякова: москвичей ждут душные ночи до конца недели

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

На этой неделе в Москве ожидается душная погода в ночное время. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».