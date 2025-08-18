«Приближение осени»: синоптик рассказала о погоде на текущей неделе в Москве
Синоптик Позднякова: жары в Москве больше не будет
Жители столичного региона на этой неделе почувствуют приближение осени — ожидается дождливая и прохладная погода. Об этом рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова.
В понедельник дневная температура составит всего +17…+19 градусов, что ниже климатической нормы на пару градусов. Кроме того, ожидается дождь. При этом во вторник и среду дожди будут локальными и кратковременными, а минимальная температура в Москве составит +11…+13 градусов.
«Завтра — +18…+20. И в последующие дни — в среду, четверг и пятницу — температура днем будет в пределах +18…+20 градусов. А вот в субботний день уже будет холоднее — там дневная температура составит +17…+19 градусов по Москве и +14…+19 по области, будет больше дождя», — рассказала Позднякова Общественной Службе Новостей.По словам Поздняковой, в столичном регионе жары уже не будет. Температура не поднимется выше 20 градусов.
Тем временем синоптики Кемеровского Гидрометцентра рассказали, что 19 августа, ночью в регионе ожидается от +8 до +13 градусов, а в дневное время воздух прогреется до +24 градусов, пишет «Сiбдепо».
«Несмотря на теплую погоду, ночью местами по региону пройдет кратковременный дождь, грозы, при грозах местами сильные дожди. Днем тоже ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы, туманы», — говорится в сообщении.
В среду сохранятся аналогичные погодные условия. В четверг днем столбики термометров покажут до +25 градусов, а ночью пройдут небольшие дожди.