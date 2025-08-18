«Приближение осени»: синоптик рассказала о погоде на текущей неделе в Москве

18 августа 2025, 13:26

Синоптик Позднякова: жары в Москве больше не будет

Фото: iStockAnastasiia Stiahailo

Жители столичного региона на этой неделе почувствуют приближение осени — ожидается дождливая и прохладная погода. Об этом рассказала главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова.





В понедельник дневная температура составит всего +17…+19 градусов, что ниже климатической нормы на пару градусов. Кроме того, ожидается дождь. При этом во вторник и среду дожди будут локальными и кратковременными, а минимальная температура в Москве составит +11…+13 градусов.





«Завтра — +18…+20. И в последующие дни — в среду, четверг и пятницу — температура днем будет в пределах +18…+20 градусов. А вот в субботний день уже будет холоднее — там дневная температура составит +17…+19 градусов по Москве и +14…+19 по области, будет больше дождя», — рассказала Позднякова Общественной Службе Новостей.

«Несмотря на теплую погоду, ночью местами по региону пройдет кратковременный дождь, грозы, при грозах местами сильные дожди. Днем тоже ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы, туманы», — говорится в сообщении.