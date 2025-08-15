Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на выходных и следующей неделе

15 августа 2025, 15:40

Синоптик Позднякова: в августе московская температура будет ниже нормы

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Август подошел к своей середине. Какая погода ждет москвичей и жителей области дальше?





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что погода в Москве будет достаточно комфортной.





«Ожидается переменная облачность, но без осадков. Ночь с пятницы на субботу будет теплой. В субботу одолеет западный юго-восточный ветер, фон температуры будет выше климатической нормы на 1,5−2 градуса. И это такая короткая передышка в нашей прохладной и сырой погоде», — сказала она.

«Ночь еще останется теплой, то есть +11, +16 градусов. А вот дневная температура снизится до +17, +21. Следующая неделя не обеспечит комфорт. Ожидаются дожди, а температура будет на 2-2,5 ниже климатической нормы», — заключила Позднякова.