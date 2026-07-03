Синоптик Позднякова предупредила об опасности, которая ждет москвичей в субботу

03 июля 2026, 14:37

Синоптик Позднякова призвала водителей не парковаться под деревьями в выходные

Фото: istockphoto / Julia_Sudnitskaya

Долгожданное июльское тепло пока не спешит задерживаться надолго. Уже в эти выходные столичный регион окажется во власти переменчивой погоды: жара отступит, на смену ей придут грозы и порывистый ветер.





О том, какие сюрпризы готовит небо и почему автомобилистам стоит проявить особую бдительность, в беседе с «Радио 1» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.



По ее словам, жара начнет отступать уже в субботу, но погода будет нестабильной.

«Характер погоды будет меняться. Суббота будет довольно сложная. Жара покинет столичный регион. Днем будут комфортные 22–24 градуса, по области — 20–25. Но нужно учитывать, что при грозе порывы и ночью, и днем будут довольно интенсивными — 12–15 метров в секунду», — предупредила она.

«Если вы паркуете свои машины под деревьями — ветки при таких порывах могут ломаться и повредить авто. Что касается воскресного дня, ситуация сохранится довольно сложной, будет облачная погода», — добавила Татьяна Позднякова.