В Луховицах благоустроят сквер на берегу реки Чёрная
Сквер Северный, расположенный на набережной реки Чёрная в Луховицах, планируют благоустроить. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Начальная цена лота составляет 145 миллионов 706 тысяч 557 рублей 45 копейки. Заявки принимаются до 10 июля.«Подрядчик должен будет благоустроить территорию общей площадью два с половиной гектара в районе Первомайской улицы. Работы нужно завершить в текущем году», — отмечается в сообщении.
Работы запланированы в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Средства перечислят из регионального и областного бюджетов.