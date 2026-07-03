В Луховицах благоустроят сквер на берегу реки Чёрная

03 июля 2026, 13:33

оригинал Фото: медиасток.рф

Сквер Северный, расположенный на набережной реки Чёрная в Луховицах, планируют благоустроить. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.



