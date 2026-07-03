«Авито Услуги» раскрыли самые необычные предложения

03 июля 2026, 12:15

«Авито Услуги»: соискатели готовы отстоять очередь или сделать трудный звонок

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

На онлайн-платформе «Авито Услуги» россияне готовы оказать другим помощь практически в любой жизненной ситуации, в том числе отстоять очередь и выслушать жалобы на жизнь. Об этом рассказали в пресс-службе компании.





По данным Om1 Новосибирск, исполнители предлагают оправдать человека в любой ситуации, рассказать 10 интересных фактов на любую тему, постоять в очереди, принять подарок, сделать трудный звонок и переписываться на любые темы, чтобы скоротать время.





«Спрос на такие предложения объясняется нехваткой времени, желанием делегировать неприятные задачи или потребностью в общении», — отметили в пресс-службе.