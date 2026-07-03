Экологи объяснили появление фламинго в Подмосковье

03 июля 2026, 13:59

оригинал Фото: istockphoto.com/Michael Janssen

Два фламинго, которых заметили на берегу Москвы-реки в районе деревни Григорово Рузского округа, могут оказаться «беглецами» из одного из подмосковных центров содержания и разведения диких животных. Такую версию высказали в интервью изданию REGIONS сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области.





Не исключено также, что птицы ушли с территории какого-то частного хозяйства. При этом сейчас им в дикой природе Подмосковья ничего не грозит: погода стоит тёплая и водоёмы прогрелись.





«Рекомендуется не тревожить фламинго и не пытаться их поймать», — отметили экологи.