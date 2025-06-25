Синоптик Позднякова рассказала о погоде в последнюю неделю июня
Синоптик Позднякова: в столичном регионе до конца июня ожидается холодная погода
Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала жителям Москвы и Подмосковья о погоде в ближайшие дни.
«Характер погоды до конца июня будет определяться циклонами, которые с заметным постоянством проходят через столичный регион. Чаще всего мы попадаем в их тыловую холодную часть, поэтому всю неделю до конца месяца будет преобладать северо-западный поток, довольно плотный», – отметила эксперт.Порывы ветра в настоящее время достигают 12 м/с, что будет сохраняться до конца недели. На высоте температура воздуха невысокая, что сказывается на приземных условиях температурного режима.
В ночные часы ожидается преобладающая температура от +9 до +14 градусов. Самой холодной на этой неделе будет ночь на субботу, когда столбики термометров не поднимутся выше +11 градусов.
Дневная температура в столичном регионе будет колебаться в пределах от +17 до +21 градусов. В субботу днём ожидается солнце и малая облачность, поэтому воздух прогреется до +21 градуса. В воскресенье прогнозируется практически такой же режим температуры.
«Последний день июня обещает более высокую температуру. Возможно, она превысит отметку в 20-21 градус. Всё равно температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы на 2-3,5 градуса. Июнь закончится отрицательной аномалией температуры», – заключила Позднякова.