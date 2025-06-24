В Московской области от борщевика обработали свыше 19 тысяч гектаров земли

24 июня 2025, 16:58

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье продолжается плановая кампания по уничтожению борщевика Сосновского. На сегодняшний день специалисты обработали свыше 19 тысяч гектаров муниципальной земли, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.