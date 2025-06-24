В Московской области от борщевика обработали свыше 19 тысяч гектаров земли

В Подмосковье продолжается плановая кампания по уничтожению борщевика Сосновского. На сегодняшний день специалисты обработали свыше 19 тысяч гектаров муниципальной земли, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятия проводятся на протяжении всего сезона цветения растения. В 2025 году в план по борьбе с опасным сорняком включено 23,6 тысячи гектаров. Работы проходят в два этапа: первый — с мая по июнь, второй — до осени. Это необходимо из-за способности растения приспосабливаться к внешним условиям.
Методы обработки подбираются индивидуально в зависимости от рельефа местности и близости к жилым районам. В основном используется химическая обработка, включая авиационное орошение. Реже применяется механическое удаление — покос и выкорчевывание.
С мая в регионе действует голосовой помощник, с помощью которого жители могут сообщать о новых очагах произрастания борщевика. С начала сезона уже обработано порядка 500 обращений.
Информацию о заражённых участках можно передать по круглосуточным телефонам: 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25. Важно помнить: если растение растёт на частной земле, ответственность за его удаление лежит на собственнике.
При самостоятельной борьбе специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: использовать гербициды, работать в пасмурную погоду, надевать защитную одежду, перчатки и очки. Остатки растения необходимо собрать в плотные мешки и уточнить в местной администрации, куда их можно сдать на утилизацию.