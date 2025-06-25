Воробьёв: в Московской области по итогам голосования благоустроят 54 объекта
В Подмосковье по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства приведут в порядок 54 территории. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В этом году жители Подмосковья могли проголосовать за 289 территорий в 54 округах. Благоустройство двух начнётся уже в этом году, ещё 52 территории облагородят в 2026-м. Спасибо волонтёрам, которые помогли провести голосование, и нашим жителям за активное участие. Подмосковье стало одним из лидеров по числу голосовавших. Более 777 тыс. человек отдали голоса за понравившиеся территории. Это показывает, сколько у нас неравнодушных людей, вовлечённых в жизнь региона и своего города», – написал глава региона в своём ТГ-канале.Так, в Котельниках будет благоустроена территория пруда в микрорайоне Силикат. В Павловском Посаде преобразят территорию возле 1-й Пушкинской улицы, где раньше стоял заброшенный недострой «Павловский Пассаж», отметил Воробьёв.
Он добавил, что с 2021 года жители региона выбрали для благоустройства 276 территорий. На 109 работы уже завершены. Среди них – усадьба «Раменское», «Стахановский берег» в Электрогорске, площадь Тимофеева в Бронницах, Парк Ветеранов в Мытищах, набережная реки Осётр в Зарайске.
Голосование за объекты благоустройства проходило в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Узнать итоги по каждому округу можно по ссылке.