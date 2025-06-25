Семь экотроп Подмосковья включены в федеральный реестр маршрутов ООПТ
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало обновлённый Реестр экологических троп и туристских маршрутов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения. В перечень вошли семь маршрутов из Подмосковья, расположенных в двух ООПТ региона.
Национальный парк «Лосиный остров» представил сразу несколько вариантов для туристов: водные маршруты на байдарках длиной 3 и 10 километров, рафтинг, а также пешеходные маршруты — «Заповедный лес», «Оленья тропа» и «Орнитологическая понтонная тропа». Приокско-Террасный биосферный заповедник приглашает посетителей на маршрут «Дорога к зубрам».
«Наш регион – один из самых перспективных в России для развития экологического туризма и рекреации, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. – Разумеется, подмосковные ООПТ федерального значения – флагманы в этом отношении, их сотрудники постоянно придумывают и реализуют новые проекты для посетителей», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Среди интересных объектов на уровне области Мосин выделил заказник «Журавлиная Родина» в Талдомском и Сергиево-Посадском округах, а также популярные экотропы в Протвине, к Пущинскому водопаду и в Горках Ленинских. Жителям и гостям Подмосковья напомнили о необходимости соблюдать режим охраны природы при посещении ООПТ.
Всего в федеральный реестр вошли 344 маршрута. Полный список доступен по ссылке.