Семь экотроп Подмосковья включены в федеральный реестр маршрутов ООПТ

25 июня 2025, 10:39

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало обновлённый Реестр экологических троп и туристских маршрутов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения. В перечень вошли семь маршрутов из Подмосковья, расположенных в двух ООПТ региона.





Национальный парк «Лосиный остров» представил сразу несколько вариантов для туристов: водные маршруты на байдарках длиной 3 и 10 километров, рафтинг, а также пешеходные маршруты — «Заповедный лес», «Оленья тропа» и «Орнитологическая понтонная тропа». Приокско-Террасный биосферный заповедник приглашает посетителей на маршрут «Дорога к зубрам».





«Наш регион – один из самых перспективных в России для развития экологического туризма и рекреации, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. – Разумеется, подмосковные ООПТ федерального значения – флагманы в этом отношении, их сотрудники постоянно придумывают и реализуют новые проекты для посетителей», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.