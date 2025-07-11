Синоптик рассказал, какая погода придет в Москву на смену жаре
Синоптик Шувалов: после жары будет дождь и грозы
В Москве и области уже несколько дней стоит жаркая погода, которая не всегда положительно влияет на здоровье горожан.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что 11 июля станет последним жарким днем.
«Завтра будет жарко, но под вечер может собраться гроза, в воскресенье температура понизится до 30 градусов. Дальше все пойдет по нисходящей. Придут кратковременные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра», — сказал он.
По его словам, аномальная жара заменится сбалансированной погодой, которая улучшит самочувствие многих россиян.
«Такая жара встречается не слишком часто. Это свидетельство того, что волны жары в наших краях будут чаще и интенсивнее. К этому нужно приготовиться и принять как должное», — заключил он.