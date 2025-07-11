Синоптик рассказал, какая погода придет в Москву на смену жаре

11 июля 2025, 15:44

Синоптик Шувалов: после жары будет дождь и грозы

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Москве и области уже несколько дней стоит жаркая погода, которая не всегда положительно влияет на здоровье горожан.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что 11 июля станет последним жарким днем.





«Завтра будет жарко, но под вечер может собраться гроза, в воскресенье температура понизится до 30 градусов. Дальше все пойдет по нисходящей. Придут кратковременные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра», — сказал он.

«Такая жара встречается не слишком часто. Это свидетельство того, что волны жары в наших краях будут чаще и интенсивнее. К этому нужно приготовиться и принять как должное», — заключил он.