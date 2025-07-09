Жителей Кузбасса предупредили о сильном ливне с градом

09 июля 2025, 11:33

Фото: iStock/trendobjects

В среду, 9 июля, на Кемеровскую область обрушится мощный ливень с градом. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на агентство по защите населения и территории Кузбасса.





По данным местных синоптиков, мощные ливни с крупным градом ожидаются в течение всего дня.





«Сильные и очень сильные дожди, ливни», — предупредили в ведомстве.

«Сотрудники мобильных бригад «Социальный патруль» предлагают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, питьевую воду. Также воду предоставляют в приемном отделении Центра социальной адаптации имени Глинки на ул. Иловайская, д. 22», — говорится в статье.