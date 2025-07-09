Жителей Кузбасса предупредили о сильном ливне с градом
В среду, 9 июля, на Кемеровскую область обрушится мощный ливень с градом. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на агентство по защите населения и территории Кузбасса.
По данным местных синоптиков, мощные ливни с крупным градом ожидаются в течение всего дня.
«Сильные и очень сильные дожди, ливни», — предупредили в ведомстве.
Жителей региона призвали по возможности оставаться дома.
Тем временем в Москве сотрудники «Социального патруля» начали раздавать питьевую воду бездомным из-за жары. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.
«Сотрудники мобильных бригад «Социальный патруль» предлагают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, питьевую воду. Также воду предоставляют в приемном отделении Центра социальной адаптации имени Глинки на ул. Иловайская, д. 22», — говорится в статье.
Отмечается, что во всех помещениях центра и в автобусе «Социального патруля» можно не только получить помощь, но и охладиться: везде работают кондиционеры.