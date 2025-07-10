Кардиолог предупредила о рисках ледяного душа в жару
Кардиолог Погосова: ледяной душ в жару препятствует охлаждению организма
Из-за холодной воды происходит резкое сужение сосудов, что препятствует естественному охлаждению организма. Об этом рассказала заместитель генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, член-корреспондент РАН Нана Погосова.
Также при холодном обливании происходит централизация кровотока, которая может привести к резким скачкам артериального давления и учащению сердцебиения.
«Хотя для здоровых людей, постепенно адаптировавшихся к холодовым процедурам, такие изменения обычно не опасны, для сердечников они могут спровоцировать аритмию и другие осложнения», — предупредила Погосова в беседе с «Известиями».
По ее словам, при резком погружении в воду температурой от +2 до +15 °С может возникнуть холодовой шок. При таком состоянии человек может испытывать панический страх, нарушение дыхания и слабость. Кроме того, может резко повыситься давление.
Погосова порекомендовала освежать с помощью воды стопы или запястья и не перегреваться перед холодными обливаниями.
Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила RT, что в Москве побит температурный рекорд 1996 года.
«У нас перекрыт прежний максимум, потому что в 14:00 на станции ВДНХ было +33,6 °С, то есть на 0,2 °С выше, чем предыдущий рекорд 1996 года. Но это не значит, что это последняя цифра. Потому что до 15:00 температура ещё будет повышаться», — рассказала синоптик.
Она уточнила, что окончательная цифра первого летнего рекорда будет известна после 18:00.