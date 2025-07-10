Кардиолог предупредила о рисках ледяного душа в жару

10 июля 2025, 16:44

Кардиолог Погосова: ледяной душ в жару препятствует охлаждению организма

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Из-за холодной воды происходит резкое сужение сосудов, что препятствует естественному охлаждению организма. Об этом рассказала заместитель генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, член-корреспондент РАН Нана Погосова.





Также при холодном обливании происходит централизация кровотока, которая может привести к резким скачкам артериального давления и учащению сердцебиения.





«Хотя для здоровых людей, постепенно адаптировавшихся к холодовым процедурам, такие изменения обычно не опасны, для сердечников они могут спровоцировать аритмию и другие осложнения», — предупредила Погосова в беседе с «Известиями».

«У нас перекрыт прежний максимум, потому что в 14:00 на станции ВДНХ было +33,6 °С, то есть на 0,2 °С выше, чем предыдущий рекорд 1996 года. Но это не значит, что это последняя цифра. Потому что до 15:00 температура ещё будет повышаться», — рассказала синоптик.