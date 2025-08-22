Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных
Синоптик Шувалов: на выходных в Москве дождей не будет
Август заканчивается, а на Москву медленно наступают выходные. Какая погода ждет горожан?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что 30−25 градусного тепла до окончания летнего сезона ждать не стоит.
«Выходные в Москве без дождей обойдутся, потому что следующий циклон, который располагается на северо-западе, вблизи Санкт-Петербурга, немножко притормаживает, и мы попадаем как раз в промежуточную часть высокого давления», — сказал он.
По его словам, небольшая вероятность локальных дождей в воскресенье все-таки есть, но температура оба дня одинаковая - +18, +19 градусов.
«В целом, осень приближается, так что все логично. Но это лето было, кажется, самым холодным за последние пять лет. Очень сложно говорить об осени, потому такие прогнозы обладают крайне низкой оправданностью», — заключил Шувалов.