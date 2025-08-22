Достижения.рф

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных

Синоптик Шувалов: на выходных в Москве дождей не будет
Фото: iStock/Oleg Elkov

Август заканчивается, а на Москву медленно наступают выходные. Какая погода ждет горожан?



Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что 30−25 градусного тепла до окончания летнего сезона ждать не стоит.

«Выходные в Москве без дождей обойдутся, потому что следующий циклон, который располагается на северо-западе, вблизи Санкт-Петербурга, немножко притормаживает, и мы попадаем как раз в промежуточную часть высокого давления», — сказал он.

По его словам, небольшая вероятность локальных дождей в воскресенье все-таки есть, но температура оба дня одинаковая - +18, +19 градусов.

«В целом, осень приближается, так что все логично. Но это лето было, кажется, самым холодным за последние пять лет. Очень сложно говорить об осени, потому такие прогнозы обладают крайне низкой оправданностью», — заключил Шувалов.
Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0