Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных

22 августа 2025, 13:50

Синоптик Шувалов: на выходных в Москве дождей не будет

Фото: iStock/Oleg Elkov

Август заканчивается, а на Москву медленно наступают выходные. Какая погода ждет горожан?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что 30−25 градусного тепла до окончания летнего сезона ждать не стоит.





«Выходные в Москве без дождей обойдутся, потому что следующий циклон, который располагается на северо-западе, вблизи Санкт-Петербурга, немножко притормаживает, и мы попадаем как раз в промежуточную часть высокого давления», — сказал он.

«В целом, осень приближается, так что все логично. Но это лето было, кажется, самым холодным за последние пять лет. Очень сложно говорить об осени, потому такие прогнозы обладают крайне низкой оправданностью», — заключил Шувалов.