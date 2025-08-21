В Кузбасс на выходных вернётся летнее тепло
Во второй половине текущей недели в Кемеровской области ожидается до +28 градусов. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Кемеровского Гидрометцентра.
В пятницу ночная температура в регионе достигнет +16 градусов, а днем потеплеет до +27 градусов. Ожидаются небольшие дожди и туманы.
«В субботу ночью градусники покажут от +7 до +12 градусов, днем градус поднимется от +23 до +28. Осадков не ожидается. В воскресенье, 24 числа, в ночное время температура воздуха будет варьироваться от +9 до +14 градусов, днем потеплеет от +21 до +26 градусов», — говорится в сообщении.
Также местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Тем временем текущий август вошел в десятку самых дождливых дней в Москве с начала XXI века. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».
«Минувшей ночью столичный регион обошелся без сильных дождей, хотя на некоторых метеостанциях Подмосковья количество выпавших осадков лишь немного отличалось от такой категории. А вот в Москве дождей было существенно меньше. Так, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, за ночь выпало всего 4 мм осадков», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в августе общее число осадков достигло 79 мм, что уже на 1% превышает месячную норму. Таким образом, август 2025 года в Москве вошел в десятку самых «мокрых» в XXI веке. При этом в оставшиеся дни месяца дожди продолжатся.