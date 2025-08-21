В Кузбасс на выходных вернётся летнее тепло

21 августа 2025, 14:45

Фото: iStock/Konstanttin

Во второй половине текущей недели в Кемеровской области ожидается до +28 градусов. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на синоптиков Кемеровского Гидрометцентра.





В пятницу ночная температура в регионе достигнет +16 градусов, а днем потеплеет до +27 градусов. Ожидаются небольшие дожди и туманы.





«В субботу ночью градусники покажут от +7 до +12 градусов, днем градус поднимется от +23 до +28. Осадков не ожидается. В воскресенье, 24 числа, в ночное время температура воздуха будет варьироваться от +9 до +14 градусов, днем потеплеет от +21 до +26 градусов», — говорится в сообщении.

«Минувшей ночью столичный регион обошелся без сильных дождей, хотя на некоторых метеостанциях Подмосковья количество выпавших осадков лишь немного отличалось от такой категории. А вот в Москве дождей было существенно меньше. Так, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, за ночь выпало всего 4 мм осадков», — написал Леус в своем Telegram-канале.