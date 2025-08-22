В проливе Дрейка произошло землетрясение магнитудой 8,0, объявлена угроза цунами
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 722 километрах северо-западнее аргентинского города Толуин на острове Огненная Земля на глубине 10 километров
Метеорологическая служба США объявила об угрозе возникновения разрушительного цунами в районе источника землетрясения. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности и возможных последствий подземных толчков.
Мощное Антарктическое циркумполярное течение в проливе Дрейка формирует одни из самых высоких волн на планете, которые достигают 15 метров. Это делает этот регион между южными частями Атлантического и Тихого океанов чрезвычайно штормовым.
Пролив Дрейка также является одним из самых сложных для судоходства мест в мире из-за экстремальных погодных условий и мощных течений.
