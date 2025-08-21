«Повсюду ливни»: москвичам рассказали о погоде на выходных
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве будут идти дожди
В выходные в столичном регионе ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в Москве днём в пятницу ожидается до 18 °С и кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется до 19 °С.
«На предстоящих выходных среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Кроме того, в субботу в столичном регионе ожидается еще больше дождей — они будут уже не локальными, а пройдут практически на всей территории. Днем в столице ожидается плюс 17-19, по области — плюс 14-19», — сообщила Позднякова «Вечерней Москве».
Днём в воскресенье также пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров покажут 17-19 °С.
При этом в беседе с RT Позднякова отметила, что в последние пять дней августа в столичном регионе может установиться тёплая погода.
«Может быть, ещё на какое-то короткое время лето вернётся, и в последние пять дней августа будет до +25 °С», — рассказала она.
Она также не исключила, что в Москве будет бабье лето, которое официально наступает после 14 сентября.